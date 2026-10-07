Fix: Beichler übernimmt belgischen Aufsteiger

„Dies ist ein Verein mit einer reichen Geschichte, einer starken Identität und enormem Potenzial. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Spielern, dem Trainerstab und den Fans für schöne Momente zu sorgen“, sagte Beichler in einem Statement des Klubs. Der in Westflandern nahe der französischen Grenze beheimatete Verein schaffte heuer nach einem Jahr Pause den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse.