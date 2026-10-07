Fix: Beichler übernimmt belgischen Aufsteiger

Jetzt ist es fix: Daniel Beichler tritt knapp fünf Monate nach Ende seiner Tätigkeit bei Red Bull Salzburg einen neuen Posten als Cheftrainer an. Der Steirer übernimmt beim belgischen Erstligisten KV Kortrijk das Ruder.
Der aktuelle Tabellen-16. stattete Beichler laut Klubangaben vom Mittwoch mit einem Vertrag bis Sommer 2028 aus.
„Dies ist ein Verein mit einer reichen Geschichte, einer starken Identität und enormem Potenzial. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Spielern, dem Trainerstab und den Fans für schöne Momente zu sorgen“, sagte Beichler in einem Statement des Klubs. Der in Westflandern nahe der französischen Grenze beheimatete Verein schaffte heuer nach einem Jahr Pause den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse.
Bisher nur ein Sieg in sieben Spielen
In den bisherigen sieben Runden gelang bei sechs Niederlagen aber nur ein Sieg. Aufstiegstrainer Michiel Jonckheere trat zurück, zuletzt stand Interimscoach Christophe Lepoint an der Seitenlinie. Beichler leitete am Mittwochnachmittag sein erstes Training, im ersten Ligaspiel unter dem Österreicher wartet am Samstagabend ein Auswärtsspiel bei KRC Genk.
Beichler war bei Salzburg als Nachfolger von Thomas Letsch nur drei Monate tätig. Der ehemalige Serienmeister hatte die abgelaufene Saison nur auf Platz drei beendet. Beichler hatte davor den FC Liefering trainiert.
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