LIVE: Gelingt ÖFB-U21 in EM-Quali noch das Wunder?

Die ÖFB-Truppe müsste also selbst gegen einen laut Perchtold „unangenehmen Gegner“ hoch gewinnen und auf eine gleichzeitige deutliche Niederlage der Dänen im Heimspiel in Vejle gegen Leader Belgien (16) hoffen, wobei den Belgiern schon ein Punkt reicht, um sich als Gruppenerster die EM-Fahrkarte zu sichern. Daneben steigt nur der beste Pool-Zweite fix auf, die restlichen Zweiten kämpfen im Play-off um die verbleibenden Startplätze an der EM 2027 in Albanien und Serbien.