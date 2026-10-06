LIVE: Gelingt ÖFB-U21 in EM-Quali noch das Wunder?

Qualifikation zur U21-Fußball-EM 2027 in Albanien und Serbien! In Wales tritt die ÖFB-Auswahl zum finalen Gruppenspiel an. Vor dem letzten Spieltag ist die Ausgangslage für Österreich denkbar schlecht. Ein hoher Sieg gegen Wales ist Pflicht! Wir berichten live – siehe Ticker unten. Derzeit steht es 1:3.
Torschützen: 0:1 Luca Weinhandl (3.), 0:2 Jacob Hödl (20.), 1:2 Calum Agius (30.), 1:3 David Puczka (41.)
Hier der Liveticker:
Der EM-Traum bleibt für Österreichs U21-Fußball-Nationalteam mit ziemlicher Sicherheit unerfüllt. Trotzdem wollen sich die Schützlinge von Teamchef Peter Perchtold zum Abschluss der Qualifikationsgruppe I noch einmal von ihrer besten Seite präsentieren.
Österreich liegt nach sieben Partien mit elf Punkten auf Rang drei und hat ein Torverhältnis von 8:8. Theoretisch einholbar ist nur noch der Zweite Dänemark, der drei Punkte mehr hat und mit 15:6 auch das um neun Treffer bessere Torverhältnis.
Hier der Dänen-Ticker:
Die ÖFB-Truppe müsste also selbst gegen einen laut Perchtold „unangenehmen Gegner“ hoch gewinnen und auf eine gleichzeitige deutliche Niederlage der Dänen im Heimspiel in Vejle gegen Leader Belgien (16) hoffen, wobei den Belgiern schon ein Punkt reicht, um sich als Gruppenerster die EM-Fahrkarte zu sichern. Daneben steigt nur der beste Pool-Zweite fix auf, die restlichen Zweiten kämpfen im Play-off um die verbleibenden Startplätze an der EM 2027 in Albanien und Serbien.
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