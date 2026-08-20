Totschnig „schockiert über soziale Kälte der SPÖ“

Am Abend standen die Gespräche dann aber plötzlich knapp vor dem Abbruch. Wie die „Krone“ erfuhr, wollte die SPÖ nur mehr ein Gesamtpaket in der Höhe von 50 Millionen Euro schnüren. Die Roten warfen der ÖVP zudem vor, Geld aus Klimaschutzmitteln zu entnehmen. Zehn Millionen Euro seien aus dem Fonds für internationale Klimafinanzierung zur Gegenfinanzierung der ersten beiden Maßnahmen gedacht gewesen – offenbar zu viel aus dem falschen Topf für den Geschmack der SPÖ. Statt einer Einigung droht jetzt sogar das Platzen.