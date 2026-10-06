„Die Richterin bekommt vom Sniper einen Headshot“

„Meine Richterin bekommt von einem Sniper einen Headshot verpasst, wenn sie meine bedingte Entlassung widerruft“ - ein schwer geisteskranker 42-Jähriger aus dem Raum Steyr stand am Dienstag in Linz vor dem Schöffengericht. Er wurde erneut in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.
Er sieht eigentlich recht nett aus, auf die schlampig-alternative Art, mit hängender Hose, überlangem Pullover und angedeutetem Pferdeschwanz: Doch jener 42-Jährige, der sich am Dienstag in Linz vor dem Schöffengericht verantworten musste, ist eine menschliche Zeitbombe – allerdings ohne etwas dafür zu können. Denn der Angeklagte leidet unter einer schizoid-affektiven Störung.
Bereits zehn Jahre in Sonderanstalt verbracht
Er saß wegen Raubes zehn Jahre in einer Sonderanstalt, wurde dann entlassen. Sechs Jahre ging alles gut, so lange er seine Pillen nahm und kein Cannabis rauchte. Alles der 42-Jährige sein Verhalten änderte, die Pillen wegließ und stattdessen wieder Hasch rauchte, legte sich in seinem kranken Gehirn der Schalter um. Er wurde wieder rabiat, beging zahlreiche Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum und landete schließlich am 7. Mai, nachdem er Passanten verängstigt hatte, wieder im forensisch-therapeutischen Zentrum in Asten. Dort drohte er gegenüber einer Psychologin und einer Psychiaterin damit, dass er seine Richterin von einem Sniper mit Kopfschuss töten lasse.
Im Zustand der Manie
Beim Prozess war der Angeklagte geständig, sagte: „Es tut mir sehr leid, dass ich die Richterin bedroht habe. Ich hätte das nie gemacht, wenn ich mich nicht im Zustand der Manie befunden gehabt hätte. Es tut mir wirklich leid, ich will an meiner Krankheit arbeiten.“
Schlechte Prognose
Da die Prognose schlecht ist, es besteht nämlich die Gefahr, dass der Mann wider schwere Verbrechen begeht, wurde er erneut in eine Sonderanstalt eingewiesen.
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