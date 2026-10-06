„Die Richterin bekommt vom Sniper einen Headshot“

Bereits zehn Jahre in Sonderanstalt verbracht

Er saß wegen Raubes zehn Jahre in einer Sonderanstalt, wurde dann entlassen. Sechs Jahre ging alles gut, so lange er seine Pillen nahm und kein Cannabis rauchte. Alles der 42-Jährige sein Verhalten änderte, die Pillen wegließ und stattdessen wieder Hasch rauchte, legte sich in seinem kranken Gehirn der Schalter um. Er wurde wieder rabiat, beging zahlreiche Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum und landete schließlich am 7. Mai, nachdem er Passanten verängstigt hatte, wieder im forensisch-therapeutischen Zentrum in Asten. Dort drohte er gegenüber einer Psychologin und einer Psychiaterin damit, dass er seine Richterin von einem Sniper mit Kopfschuss töten lasse.