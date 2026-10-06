Rubio betont Bedeutung Islands für Sicherheit

„Angelegenheit geklärt“

Trump hatte in der Vergangenheit mehrfach mit der Annexion der dänischen Insel Grönland gedroht. Ende September unterzeichnete die US-Regierung ein Sicherheitsabkommen mit Dänemark und Grönland, das es Washington unter anderem ermöglicht, dort zwei Militärstützpunkte zu errichten. Die isländische Außenministerin Gunnarsdottir sagte, die Angelegenheit sei nun geklärt. Sie begrüßte das Abkommen am Dienstag und kündigte an, die Beziehung zu den USA weiter stärken zu wollen.