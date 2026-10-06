Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was planen die USA?

Rubio betont Bedeutung Islands für Sicherheit

Außenpolitik
06.10.2026 18:43
US-Außenminister Marco Rubio mit Islands Außenministerin Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir
US-Außenminister Marco Rubio mit Islands Außenministerin Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir(Bild: AFP/MARK SCHIEFELBEIN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Außenminister Marco Rubio ist am Montag in Island gelandet und hat dort die strategische Bedeutung des Landes für die Sicherheit hervorgehoben. Die Insel sei seit langem „ein wichtiger Außenposten für die Überwachung geheimer Aktivitäten und die Abschreckung unserer Gegner“, sagte der Minister am Dienstag in Reykjavik. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Er hatte zuvor Gespräche mit Islands Regierungschefin Kristrun Frostadottir und Außenministerin Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir geführt. Inhalte waren unter anderem Geothermie, Rechenzentren und die Pharmaindustrie. Das Weiße Haus strebt unter US-Präsident Donald Trump einen größeren Einfluss in der rohstoffreichen Arktisregion an. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Konkurrenz durch China und Russland soll die Kontrolle über Zufahrtswege zur Arktis gefestigt werden.

Island hat seit seiner Unabhängigkeit 1944 keine eigenen Streitkräfte mehr. Das Land verlässt sich in Sicherheitsfragen auf die NATO sowie auf ein bilaterales Verteidigungsabkommen mit den Vereinigten Staaten, das 1951 unterzeichnet wurde. Die USA haben keinen ständigen Militärstützpunkt in dem kleinen Land.

Rubio mit dem US-Botschafter in Island, Billy Long, und Gunnarsdottir
Rubio mit dem US-Botschafter in Island, Billy Long, und Gunnarsdottir(Bild: AP/Mark Schiefelbein)

„Angelegenheit geklärt“
Trump hatte in der Vergangenheit mehrfach mit der Annexion der dänischen Insel Grönland gedroht. Ende September unterzeichnete die US-Regierung ein Sicherheitsabkommen mit Dänemark und Grönland, das es Washington unter anderem ermöglicht, dort zwei Militärstützpunkte zu errichten. Die isländische Außenministerin Gunnarsdottir sagte, die Angelegenheit sei nun geklärt. Sie begrüßte das Abkommen am Dienstag und kündigte an, die Beziehung zu den USA weiter stärken zu wollen.

Lesen Sie auch:
Von links: US-Präsident Donald Trump, Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und ...
Alle Seiten zufrieden
Das steht jetzt im Grönland-Sicherheitsabkommen
22.09.2026
Krimi um EU-Votum
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
30.08.2026

Im September hatte Trump für eine weitere Kontroverse gesorgt, als er eine KI-generierte Karte verbreitete, auf der ganz Nordamerika, die Karibik, Grönland und Island als „Vereinigte Staaten von Amerika“ dargestellt werden. Reykjavik bestellte daraufhin den US-Botschafter ein und bezeichnete die Karte als „völlig unangemessen“.

Island ist der flächenmäßig zweitgrößte Inselstaat Europas nach dem Vereinigten Königreich. In dem Land leben knapp 400.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
06.10.2026 18:43
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
465.588 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
196.823 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
142.297 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
3271 mal kommentiert
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1427 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1261 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Mehr Außenpolitik
Was planen die USA?
Rubio betont Bedeutung Islands für Sicherheit
Kritik von Kollegen
EU-Abgeordnete warf Israel-Flagge auf den Boden
Terror und Migration
Österreich schmiedet Allianz mit der Türkei
Krone Plus Logo
China, Russland & Co.
Die Geheimdienste mit den gefährlichsten Hackern
Deutscher Spionagechef
„Russland führt Schattenkrieg mit dem Westen“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf