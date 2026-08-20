Private Party Planned
Mayor Steals Visitors from Shopping Night
Because he had the city office organize his private birthday party, Bernhard Zwielehner, the ÖVP mayor of Ried in Upper Austria, is under fire from both data protection advocates and political rivals. Now, criticism is also pouring in from local business owners.
Criticism of Ried Mayor Bernhard Zwielehner’s 50th birthday celebration shows no signs of letting up. As reported, the ÖVP mayor enlisted the city administration to organize his private party. Among other things, invitations to city and state politicians, business leaders, and the presidents of the 81 municipal associations were sent out from City Hall. “I don’t have all the addresses; that was the easier way. I also sent out a great many invitations personally, and of course I’m covering all the costs of my party,” says Zwielehner, taking the matter in stride.
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