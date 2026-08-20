Landwirte kämpfen mit neuen Ideen gegen die Dürre

Vertrocknete Weiden, 40 Prozent weniger Eier, 70 Prozent weniger Heu: Am Biohof Maurer in Wien-Leopoldau zeigt sich hautnah, wie hart der Klimawandel die heimischen Höfe schon heute trifft. Auch beim Wein wird die Lage eng – vor allem am Wiener Nussberg fehlt vielerorts das Wasser. Ein Lokalaugenschein.