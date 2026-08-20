Landwirte kämpfen mit neuen Ideen gegen die Dürre

Vertrocknete Weiden, 40 Prozent weniger Eier, 70 Prozent weniger Heu: Am Biohof Maurer in Wien-Leopoldau zeigt sich hautnah, wie hart der Klimawandel die heimischen Höfe schon heute trifft. Auch beim Wein wird die Lage eng – vor allem am Wiener Nussberg fehlt vielerorts das Wasser. Ein Lokalaugenschein.
Ein feiner Regen tröpfelt auf staubtrockenen Boden, fast 500 Hennen stromern neugierig um die Besucher, picken, scharren, mustern fremde Gesichter. Kammer-Präsident Norbert Walter bringt die Lage auf den Punkt: „Ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Die Schäden der vergangenen Wochen holt dieser bisschen Regen nicht mehr auf.
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