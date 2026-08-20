Land erlässt Missbrauchsopfer hohe Gerichtskosten

Bereits seit Jahren geht die dramatische Geschichte von Walfried Janka durch die Medien und sogar um die Welt: Weil seine Eltern nicht in der Lage waren, auf den heute 60-Jährigen zu achten, wurde er zu einer steirischen Pflegemutter verfrachtet – obwohl die Behörden wussten, dass diese sogar ihr eigenes Kind getötet hatte! Es folgten 16 unendlich lange Jahre Martyrium. Gemeinsam mit anderen Pflegekindern wurde er täglich geschunden, geschlagen, gefoltert: An einen Sessel gebunden, riss die schreckliche Frau dem damals neunjährigen Walfried mit einer rostigen Zange fünf Milchzähne. „Die Schmerzen waren unerträglich“, schilderte Janka der „Krone“ im Jahr 2019 sein unfassbares Leid.