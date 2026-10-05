Kultwirt wird am 15. Oktober verabschiedet

Es werden wohl sehr viele kommen, um ihm am Zentralfriedhof die letzte Ehre zu erweisen. „Sein Humor, seine Hilfsbereitschaft und seine Liebe werden uns immer begleiten“, steht auf dem Partezettel von Herbert Hausmaier (1966 – 2026). Er war über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt, sein zünftiges Lokal in der Lerchenfelder Straße bei Jung und Alt beliebt.