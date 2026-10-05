Das Doppelleben des Sportgeschäft-Leiters

Erklärung: „Das ganze Geld für Schwarzzahlungen verwendet“

Aber er ließ eine weitere Bombe platzen: Das viele Geld, so seine Schilderungen, habe er ausschließlich für Schwarzzahlungen an die Mitarbeiter verwendet – und zwar mit dem Wissen des Eigentümers (der dies in der Folge heftigst bestritt). Tatsächlich aber wurden derartige Tricksereien bei den Gehältern aufgedeckt. „Aber bei weitem nicht die ganze angeklagte Summe wurde dafür verwendet, sondern etwa 150.000 Euro und nicht mehr. Wo ist die Differenz geblieben?“, fragte die Staatsanwältin.