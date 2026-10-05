Schwarzes Meer: Erneut Frachtschiff gesunken

Situation spitzt sich immer weiter zu

In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich die Situation im Schwarzen Meer zugespitzt. Am 3. Oktober wurde in einem Hafen der Region Odessa ein unter liberianischer Flagge fahrendes Frachtschiff bei einem russischen Angriff getroffen. Ein Besatzungsmitglied starb, drei weitere wurden verletzt. Noch dramatischer war der Fall der Golden Leo im Juli: Der unter der Flagge von Guinea-Bissau fahrende Frachter wurde nach ukrainischen Angaben von drei russischen Marschflugkörpern getroffen, als er mit einer Ladung Mais den Raum Odessa verließ. Zehn Menschen – neun Besatzungsmitglieder und ein ukrainischer Lotse – kamen ums Leben. Das Schiff sank eine Woche später.