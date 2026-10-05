Lebende Legende Owetschkin verlässt die NHL

„Ich bin Russe und ich unterstützte mein Land“, sagte Owetschkin anlässlich eines Medientages der Capitals dazu. Und weiter: „Ich setze mich für Frieden und Liebe ein und hoffe, dass es in der Welt keine Rolle spielt, wer man ist, dass jeder versteht, dass jeder Frieden will und dass jeder hofft, dass alles gut wird auf der Welt.“