Der Ring wird jetzt für 5 Jahre umgebaut

Für Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) ist es „das Leuchtturmprojekt“ der rot-pinken Rathauskoalition schlechthin: der Umbau der Ringstraße. Montagfrüh erfolgte mit dem Spatenstich der offizielle Startschuss dafür. Den Auftakt für die Umgestaltung macht der rund 700 Meter lange Schottenring auf der Innenseite, also zwischen den U-Bahn-Stationen Schottentor und Schottenring. Die bisherigen Nebenfahrbahnen werden zur sandfarbigen „Rad-Allee“. Farblich angelehnt an die ursprüngliche Gestaltung der Straße. Damals waren das allerdings die Reitzonen. Geritten werden darf hier künftig trotzdem nicht.