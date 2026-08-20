„Wir nehmen sicher nicht jeden bei der Polizei“

Wir beginnen diese Geschichte mit der Story einer 22-jährigen Wienerin. Sie heißt Lisa und macht seit einem halben Jahr Dienst in Wien-Favoriten. Dort sei es ganz schlimm, sagen Personalvertreter! FPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Maier ist empört. Ab 1. September sollen 48 Polizisten aus den Bundesländern für drei Monate dauerhaft nach Wien abkommandiert werden.