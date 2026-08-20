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„Wir nehmen sicher nicht jeden bei der Polizei“

Österreich
20.08.2026 05:00
Seit vier Jahren ist das Büro in der Wiener Rossauer Kaserne die „zweite Heimat“ für ...
Seit vier Jahren ist das Büro in der Wiener Rossauer Kaserne die „zweite Heimat“ für Polizeigeneral Michael Takács.(Bild: Heinz Stephan Tesarek)
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Von Sandra Pichler-Ramsauer

Bundespolizeidirektor Michael Takács (58) über die Kritik von Personalvertretern und Wiener Bezirksvorstehern, die eklatanten Schwachpunkte der Polizeibewerber und die Zukunft der Exekutive.

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Wir beginnen diese Geschichte mit der Story einer 22-jährigen Wienerin. Sie heißt Lisa und macht seit einem halben Jahr Dienst in Wien-Favoriten. Dort sei es ganz schlimm, sagen Personalvertreter! FPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Maier ist empört. Ab 1. September sollen 48 Polizisten aus den Bundesländern für drei Monate dauerhaft nach Wien abkommandiert werden.

„ÖVP-Minister Karner verliert völlig die Kontrolle und mutiert endgültig zum Totengräber unserer Exekutive. Anstatt das Problem an der Wurzel zu packen, plündert er nun die ohnehin schon ausgedünnten Personalreserven in den Bundesländern, um sein völliges Versagen in der Bundeshauptstadt zu vertuschen“, sagt Maier.

Die „Krone“ schaute sich die Zahlen an und sprach mit Bundespolizeidirektor Michael Takács über das angebliche „komplette Versagen“ des Korps.

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