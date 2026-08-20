Junger Biker überschlug sich bei Sturz mehrmals

Schwerer Motorradunfall am Mittwochabend auf der B154 bei Zell am Moos (OÖ): Ein junger Biker stürzte, überschlug sich mehrmals.
Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte sein Motorrad am Mittwoch gegen 18.40 Uhr auf der B154 Richtung Mondsee. Aus bislang unbekannter Ursache kam er dabei im Gemeindegebiet von Zell am Moos zu Sturz und überschlug sich mehrfach.
Zu schwer verletzt für Alkotest
Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Ein Alkotest war aufgrund der Verletzungen nicht möglich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.