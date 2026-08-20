Junger Biker überschlug sich bei Sturz mehrmals

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte sein Motorrad am Mittwoch gegen 18.40 Uhr auf der B154 Richtung Mondsee. Aus bislang unbekannter Ursache kam er dabei im Gemeindegebiet von Zell am Moos zu Sturz und überschlug sich mehrfach.