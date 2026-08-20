„Sehr bitter!“ Viel Frust und Hoffnung auf Wunder

Horvath: „Mehr möglich gewesen“

Auch Kapitän Sascha Horvath, der mit seiner Truppe ein Europa-League-Ticket in jedem Fall fix hat, weinte einer besseren Ausgangsposition für das Rückspiel nach. „Sehr, sehr bitter. Die Niederlage ist zu hoch. Es wäre mehr möglich gewesen“, meinte der Wiener, der aber zumindest leise noch an ein Weiterkommen dachte: „In Linz muss alles passen. Wir müssen hinten kompakt stehen, die Räume schneller schließen. Und die Chancen, die wir heute gehabt haben, machen.“ Auch Kühbauer gab sich kämpferisch. „Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir werden alles daran setzen, das Unmögliche noch zu schaffen.“