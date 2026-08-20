Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Böses LASK erwachen

„Sehr bitter!“ Viel Frust und Hoffnung auf Wunder

Champions League
20.08.2026 06:14
Kapitän Sascha Horvath ärgert sich über verpasste Chancen.
Kapitän Sascha Horvath ärgert sich über verpasste Chancen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Rückkehr in den höchsten europäischen Fußballbewerb hat für den LASK am Mittwoch mit einer bitteren 0:3-Niederlage bei Celtic Glasgow geendet und die Aufgabe vor dem Play-off-Rückspiel am kommenden Dienstag (21 Uhr – im sportkrone.at-Liveticker) denkbar knifflig gemacht. Die Enttäuschung angesichts vergebener Möglichkeiten im legendären Celtic Park saß tief. „Aus diesen Chancen musst du zwei, wenn nicht drei Tore machen“, meinte Trainer Dietmar Kühbauer.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auch der feine Zwirn war vergebens. Kühbauer, an der Seitenlinie passionierter Trainingsanzugträger, hatte sich für den Auftritt vor 55.000 Zuschauern extra in Schale geworfen. Doch gegen die Ineffizienz seiner Kicker und vielleicht auch ein Quäntchen Pech konnte selbst die modische Eleganz nichts ausrichten. Zwei knappe Abseitstreffer durch Moses Usor und Samuel Adeniran in der ersten Hälfte sowie weitere vergebene Gelegenheiten des Sturmduos brachten die Gäste um die Früchte ihrer ambitionierten Arbeit.

Lesen Sie auch:
Kasper Jorgensen
Königsklasse futsch?
Pleite bei Celtic! Nun braucht der LASK ein Wunder
19.08.2026
Fulminanter Start
Bitter! LASK-Traumtor nach 30 Sekunden zählt nicht
19.08.2026

„Das Ergebnis ist sehr hart“
Kühbauer, dessen Team zwar deutlich weniger Ballbesitz hatte, aber mit viel Überzeugung startete und immer wieder Nadelstiche setzte, spendete ansonsten aber vor allem Lob. „Es ist das Einzige, was ich ihnen vorwerfen muss“, meinte der Burgenländer, der im 32. Pflichtspiel seiner zweiten LASK-Amtszeit erst die dritte Niederlage bzw. die erste seit 22. März hinnehmen musste. „Das Ergebnis ist sehr hart. Bei 0:3 denkst du dir, ‘da war nix drin‘. Aber in dem Fall muss ich sagen, dass sie ein richtig gutes Spiel gemacht haben.“

Celtic war am Ball klar dominanter, konnte aber keine Großchancen herausarbeiten. Die Hausherren wussten sich dennoch zu behelfen. Benjamin Nygren (26.) und Camilo Durans (38., 67.) erteilten dem Gegner mit ihren Distanzschüssen eine Lektion in Sachen Abschluss, profitierten dabei aber auch von schludriger Defensivarbeit des LASK. „Du musst den zweiten Ball besser verteidigen, das ist zweimal passiert“, erkannte Kühbauer angesichts der ersten beiden Gegentreffer. „National wird das reichen, international nicht. Sie haben dann die Tore gemacht, obwohl eigentlich wir die besseren Möglichkeiten hatten.“

Lesen Sie auch:
Didi Kühbauer
Nach LASK-Pleite
Kühbauer: „Hört sich geschwollen an, aber …“
19.08.2026

Horvath: „Mehr möglich gewesen“
Auch Kapitän Sascha Horvath, der mit seiner Truppe ein Europa-League-Ticket in jedem Fall fix hat, weinte einer besseren Ausgangsposition für das Rückspiel nach. „Sehr, sehr bitter. Die Niederlage ist zu hoch. Es wäre mehr möglich gewesen“, meinte der Wiener, der aber zumindest leise noch an ein Weiterkommen dachte: „In Linz muss alles passen. Wir müssen hinten kompakt stehen, die Räume schneller schließen. Und die Chancen, die wir heute gehabt haben, machen.“ Auch Kühbauer gab sich kämpferisch. „Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir werden alles daran setzen, das Unmögliche noch zu schaffen.“

Didi Kühbauer
Didi Kühbauer(Bild: GEPA)

Sein Pendant Martin O‘Neill will sich den Aufstieg seiner „Bhoys“, die in diesem Fall bereits zum 14. Mal in der CL vertreten wären, freilich nicht mehr nehmen lassen. Doch auch die nordirische Trainerlegende sprach am Donnerstag von einem „schwierigen Abend“ gegen eine „wirklich gute Mannschaft“. Um die dritte Chance auf die Königsklasse nach 1965 (Meistercup) und 2019 doch noch nützen und ein Startgeld von 18,62 Millionen Euro kassieren zu können, braucht der LASK im Rückspiel so oder so ein kleines Wunder. „Natürlich gibt es noch Hoffnung. Wenn Celtic drei schießen kann, können wir das zuhause auch“, gab Adeniran zu Protokoll.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Champions League
20.08.2026 06:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
251.868 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
232.068 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Steiermark
„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“
110.330 mal gelesen
Hinter diesen Wänden spielten sich furchtbare Szenen ab.
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1496 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1085 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Außenpolitik
Iran nimmt Europa ins Visier: Prüft Angriffe in EU
1032 mal kommentiert
Der Iran denkt offenbar darüber nach, Ziele in Europa anzugreifen.
Mehr Champions League
Böses LASK erwachen
„Sehr bitter!“ Viel Frust und Hoffnung auf Wunder
Nach LASK-Pleite
Kühbauer: „Hört sich geschwollen an, aber …“
Königsklasse futsch?
Pleite bei Celtic! Nun braucht der LASK ein Wunder
Fulminanter Start
Bitter! LASK-Traumtor nach 30 Sekunden zählt nicht
„Krone“-Stopplicht
Kampf um CL-Ticket: Dem LASK ist alles zuzutrauen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf