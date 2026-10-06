„Die absolute Wahrheit!“ Ronaldo packt jetzt aus

„Hatte ich nicht verdient“

Und auch anschließend gab es keine Entspannung, wie der Portugiese weiter schildert: „48 Stunden später, in Anwesenheit von Coutinho, einigten wir uns darauf, dass er im Presseraum die Wahrheit sagen würde: Der Plan stammte von ihm, ich hatte nie um Einsatzzeit gebeten, und mich zum Aufwärmen zu zwingen, ohne mich spielen zu lassen, war ein Fehler. Er bat mich um eine Umarmung und versprach es. Ich habe ein kurzes Dokument mit diesen Notizen genehmigt.“