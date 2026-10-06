Brücke in Kiew bekam Netze zum Schutz vor Drohnen

Zuletzt hatte das russische Militär die Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew deutlich intensiviert und in den vergangenen Tagen die Nord- und Südbrücke ins Visier genommen. Die Nordbrücke wurde am Sonntag während des Besuchs von Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz von einer Drohne getroffen. Am Dienstag folgte ein weiterer Angriff, wie die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das Verteidigungsministerium meldete. Die Brücke sei für den Transport von Militärpersonal genutzt worden, hieß es. Am Freitag hatte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko die Situation „extrem dramatisch“ genannt und davor gewarnt, dass die Stadt „in Stücke gerissen“ werde.