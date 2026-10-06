Graz und KAC kassieren Niederlagen

Die Grazer, als eines von zwei Teams im 24er-Feld vor dem letzten Ligaphasen-Match punktlos, hielten phasenweise gut mit. Die im Spitzenfeld der CHL liegenden Gäste nutzten allerdings ihre Chancen. Nick Swaney traf früh im Schlussdrittel zum Endstand (41.). Der bei zwei Punkten haltende KAC riss bereits im Startdrittel eine 0:4-Hypothek auf.