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Graz und KAC kassieren Niederlagen

Eishockey
06.10.2026 23:03
Die ersatzgeschwächten Grazer sind weiter punktlos.
Die ersatzgeschwächten Grazer sind weiter punktlos.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Personell arg dezimiert, hat es für Eishockey-Meister Graz99ers und den KAC in der Champions Hockey League erneut Niederlagen gesetzt.

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Die Grazer, die acht Spieler vorgeben mussten, kassierten gegen SaiPa Lappeenranta aus Finnland eine 1:3-Heimniederlage und verloren damit auch ihr fünftes CHL-Saisonspiel. Die Klagenfurter unterlagen ohne neun Kaderspieler dem finnischen Vizemeister KooKoo Kouvola 3:5, womit auch sie keine realistische Chance mehr auf das Achtelfinale haben.

(Bild: GEPA)

Die Grazer, als eines von zwei Teams im 24er-Feld vor dem letzten Ligaphasen-Match punktlos, hielten phasenweise gut mit. Die im Spitzenfeld der CHL liegenden Gäste nutzten allerdings ihre Chancen. Nick Swaney traf früh im Schlussdrittel zum Endstand (41.). Der bei zwei Punkten haltende KAC riss bereits im Startdrittel eine 0:4-Hypothek auf.

KAC-Crack Niclas Micelli
KAC-Crack Niclas Micelli(Bild: GEPA)

Die Tore fielen binnen sieben Minuten. Zwar kamen die Kärntner durch Thimo Nickl (33.), Nick Petersen (35./PP) und Jesper Jensen Aabo (43.) noch einmal auf 3:4 heran. Nur 18 Sekunden nach dem Anschlusstreffer jubelten aber erneut die Finnen, die zuvor bewerbübergreifend 13 Spiele in Folge verloren hatten.

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