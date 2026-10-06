Wie England-Legende! Nächster Meilenstein für Kane

Harry Kane ist weiter nicht zu stoppen und stürmt von Rekord zu Rekord. Der Stürmer steht in der Startelf im Nations-League-Match seiner Engländer gegen Tschechien und schließt damit in der Anzahl der Einsätze zu Legende Peter Shilton auf. Das Duo teilt sich damit vorerst den Titel des Rekordnationalspielers.