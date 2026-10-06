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Bald alleine an Spitze

Wie England-Legende! Nächster Meilenstein für Kane

Fußball International
06.10.2026 20:51
Harry Kane ist bald alleiniger Rekordhalter seines Landes.
Harry Kane ist bald alleiniger Rekordhalter seines Landes.(Bild: EPA/MARTIN DIVISEK)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Harry Kane ist weiter nicht zu stoppen und stürmt von Rekord zu Rekord. Der Stürmer steht in der Startelf im Nations-League-Match seiner Engländer gegen Tschechien und schließt damit in der Anzahl der Einsätze zu Legende Peter Shilton auf. Das Duo teilt sich damit vorerst den Titel des Rekordnationalspielers. 

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Zwischen 1970 und 1990 stand Peter Shilton insgesamt 125 Mal im Tor der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Absoluter Rekord – bis zum 6. Oktober 2026! Denn jetzt hat ein gewisser Harry Kane zum einstigen Nottingham-Goalie aufgeschlossen.

Englands Rekordspieler

  • Harry Kane (125)
    Peter Shilton (125)
  • Wayne Rooney (120)
  • David Beckham (115)
  • Steven Gerrard (114)
  • Bobby Moore (108)
  • Ashley Cole (107)
  • Sir Bobby Charlton (106)
    Frank Lampard (106)
    Billy Wright (106)

Das Nations-League-Match gegen Tschechien ist nämlich ebenfalls der 125. Einsatz des Stürmers im Dress der „Three Lions“. Sein Debüt gab Kane dabei am 27. März 2015 im Wembley im Zuge der WM-Qualifikation gegen Litauen. Beim 4:0 erzielte er auch sein erstes Tor für das Nationalteam. 

Englands Rekorde gehören ihm
Dort hat er längst die Spitze übernommen. Mit bisher 89 Toren für England ist er einsamer Rekordtorschütze – Wayne Rooney auf dem zweiten Platz erzielte „nur“ 53 Treffer. 

Peter Shilton (rechts) war Leidtragender der legendären „Hand Gottes“ von Diego Armando ...
Peter Shilton (rechts) war Leidtragender der legendären „Hand Gottes“ von Diego Armando Maradona.(Bild: GEPA)

Schon bald dürfte er sein 126. Spiel für England absolvieren und mit dem Ziel Heim-EM 2028 vor der Brust dürfte der Bayern-Stürmer auch dort in einsame Höhen vorstoßen.

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