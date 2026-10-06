„Die kommenden 14 Tage werden entscheiden“

SPÖ-Krise zieht die ganze Regierung herunter

Dass die SPÖ-Führungsdebatte noch lange nicht am Ende ist, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass Gerhard Zeiler weiter aktiv ist. Er hat neuerdings einen Account auf den sozialen Medien und stellt dort Videos und Bilder mit seinen Vorstellungen für die SPÖ ins Netz. In Anspielung auf seinen Namen postet er auch sogenannte „EinZeiler“: