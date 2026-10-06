Stadionbad-Gastro: „Haben einige Bewerber“

Besonders wichtig seien dabei das angedachte Konzept sowie die persönliche und wirtschaftliche Eignung für die Betriebsübernahme. Auch ein ganzjähriger Gastronomie-Betrieb wäre möglich. Die Zufriedenheit der Gäste ist dabei das oberste Gut für Rabensteiner: „Wir wünschen uns jemanden, der die Gäste einfach gut bewirten kann.“