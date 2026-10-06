Öltanker im Schwarzen Meer steht in Flammen

Steckt Russland hinter Angriff in Rumänien?

Die bulgarische Fähre „Dioskuria“, die sich in der Nähe befand, habe eine Explosion gesehen und sei begleitet von einem Schnellboot der Marine zur Unglücksstelle gefahren, sagte er weiter.

Der Vorfall ereignete sich einen Tag nach einem Drohnenangriff auf ein mit Getreide beladenes türkisches Frachtschiff vor der Küste Rumäniens, bei dem ein Besatzungsmitglied getötet wurde und ein weiteres als vermisst gilt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte russische Drohnen für den Angriff verantwortlich. Rumäniens Regierung hat keinen Verdacht geäußert.