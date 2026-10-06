Drohnenangriff?
Öltanker im Schwarzen Meer steht in Flammen
In der Nähe des Hafens im russischen Sotschi ist ein Öltanker in Brand geraten. Am Dienstagabend war eine große Rauchsäule zu sehen. Die Ursache für das Feuer war zunächst nicht bekannt. Vermutet wurde etwa ein Drohnenangriff.
Lokale Berichte deuten darauf hin, dass sich eine Explosion bei einem Schiff im Hafen ereignet hätte. Dieses könnte Öl oder Erdölprodukte transportiert haben. Die russische Stadt Sotschi war in den vergangenen Wochen mehrfach getroffen worden, so etwa am 3. September von einer ukrainischen Marine-Drohne. Damals teilte der Kriegsgegner Russlands mit, ein Offshore-Schiff getroffen zu haben. Einen Tag später folgte ein Feuer in einem Öldepot in der Nähe des Flughafens, das ein paar Tage später erneut aufloderte.
Zurzeit gibt es immer wieder Drohnenangriffe im Schwarzen Meer. Am Dienstag sagte der bulgarische Ministerpräsident Rumen Radew, dass zwei Handelsschiffe vor der bulgarischen Küste getroffen worden seien. Eines der Schiffe sei gesunken, die Besatzung gelte als vermisst. Auf dem zweiten Schiff brach ein Feuer aus, diese Crew konnte jedoch in Sicherheit gebracht werden.
Hier sehen Sie Aufnahmen aus Sotschi:
Steckt Russland hinter Angriff in Rumänien?
Die bulgarische Fähre „Dioskuria“, die sich in der Nähe befand, habe eine Explosion gesehen und sei begleitet von einem Schnellboot der Marine zur Unglücksstelle gefahren, sagte er weiter.
Der Vorfall ereignete sich einen Tag nach einem Drohnenangriff auf ein mit Getreide beladenes türkisches Frachtschiff vor der Küste Rumäniens, bei dem ein Besatzungsmitglied getötet wurde und ein weiteres als vermisst gilt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte russische Drohnen für den Angriff verantwortlich. Rumäniens Regierung hat keinen Verdacht geäußert.
Das Schwarze Meer ist immer wieder Schauplatz von Drohnenvorfällen. Laut der türkischen Handelskammer für Seefahrt (IMEAK) wurden seit Kriegsbeginn in der Ukraine 226 zivile und Handelsschiffe attackiert, der Großteil davon in diesem Jahr.
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