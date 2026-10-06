„Danke GOAT!“ Große Emotionen vor Messi-Abschied

Schon einige Stunden vor dem großen Abschiedsspiel von Lionel Messi im Argentinien-Dress wird es emotional. Zahlreiche Statements, Videos und Fan-Reaktionen zeigen: Dieser Tag wird in die Fußball-Geschichte eingehen. Auch Brasilien-Ikone Neymar Jr. Junior hat sich mit einer bewegenden Botschaft zu Wort gemeldet.
Der letzte Tanz von Superstar Lionel Messi im Nationaldress seines Heimatlandes steht an. Das sportliche Resultat im Match gegen Benin (im sportkrone.at-Liveticker) wird dabei natürlich zur Nebensache. Schon im Vorfeld fließen bei Fans und ehemaligen Wegbegleitern des Offensivspielers Tränen.
Argentiniens Nationalmannschaft hat auf ihren Social-Media-Kanälen bereits einige emotionale Videos gepostet. Darunter Höhepunkte aus Messis Karriere und ein emotionales Interview mit seinem langjährigen Nationalmannschafts-Kollegen Lautaro Martinez.
Auch Neymar Jr. meldet sich zu Wort
Doch nicht nur in Argentinien selbst würdigt man Messi. Auch sein einstiger Rivale und Brasilien-Ikone Neymar Jr. hat sich emotional zu Wort gemeldet. Der Routinier hat sich mit einem öffentlichen Brief die Herzen vieler Fußballfans gerührt.
„Jeder, der Fußball liebt, hat sich in diesen Jahren an dir erfreut… Heute bestreitest du, Leo, dein letztes Spiel im Trikot deiner Nationalmannschaft, deines Landes, und ich hoffe, du genießt jede Sekunde und dass all die Ehrungen heute dich glücklich machen“, schreibt der Brasilianer.
Am Ende betont er noch: „Es ist nicht nur Argentinien, das dir dankt – die ganze Welt dankt dir dafür, was du für den Fußball getan hast, Lionel. Danke, dass du mich den Fußball noch mehr hast lieben lassen. Es war mir eine Ehre, gegen dich gespielt zu haben, und noch mehr, an deiner Seite Geschichte zu schreiben. Danke, GOAT.“
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