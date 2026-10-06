„Danke GOAT!“ Große Emotionen vor Messi-Abschied

Am Ende betont er noch: „Es ist nicht nur Argentinien, das dir dankt – die ganze Welt dankt dir dafür, was du für den Fußball getan hast, Lionel. Danke, dass du mich den Fußball noch mehr hast lieben lassen. Es war mir eine Ehre, gegen dich gespielt zu haben, und noch mehr, an deiner Seite Geschichte zu schreiben. Danke, GOAT.“