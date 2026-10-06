Aufgeflogen: Tausende Euro in Kofferraum-Abdeckung

Flüchtiger in mehreren Ländern gesucht

Da gegen den Mann in Slowenien rechtlich allerdings nichts vorlag, waren den dortigen Beamten die Hände gebunden. Dann die kuriose Wende: Weil sein Führerschein noch immer im Besitz der Kärntner Polizisten war, drehte der 43-Jährige tatsächlich um und fuhr seelenruhig zurück zur österreichischen Grenze!