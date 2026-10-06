Tränenreich! Messis Abschiedsspiel für Argentinien

„Es bleibt die Wehmut, dass er nicht mehr dabei sein wird. Und das nicht nur aus fußballerischer Sicht“, sagte Scaloni. Von der Weltbühne des Fußballs wird Messi, nach dem das Verbandstrainingszentrum in Ezeiza bei Buenos Aires benannt ist, aber sicher noch nicht verschwinden. Sein Vertrag bei Inter Miami ist noch bis Ende 2028 gültig. Seine nächste Lebensphase hat er jedenfalls längst mit eingeläutet. Sein Portfolio umfasst ein kleines Imperium: Eine Hotelkette, Immobilien und auch zwei spanische Fußballvereine.