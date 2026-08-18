Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pleiten, Pech & Pannen

Freude der vier Gangster über ihre Beute war kurz

Oberösterreich
18.08.2026 13:57
Der beschädigte Porsche wurde auf einem Parkplatz im Zentrum von Bad Leonfelden zurückgelassen.
Der beschädigte Porsche wurde auf einem Parkplatz im Zentrum von Bad Leonfelden zurückgelassen.(Bild: Jürgen Pachner)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Die Blitzeinbrecher in den Freistädter Waffenstore hatten zunächst mehr als 200 Gewehre, Pistolen und Revolver zusammengerafft und in ihrem gestohlenen Porsche mitgenommen. Auf der Flucht verloren sie aber den Großteil davon rasch wieder und mussten dann auch den Rest noch in ihrem beschädigten Wagen zurücklassen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ein Coup in diesem Stil ist bei uns einzigartig, wir haben deshalb Anfragen an ausländische Stellen laufen, ob vielleicht dort schon Vergleichbares vorgefallen ist“, sagt Christian Schmidseder, Chefermittler des LKA OÖ.

Es waren vier schlanke, maskierte Männer, die – wie berichtet – am Montag gegen 4.40 Uhr früh mit Akku-Spreitzern in ein Waffengeschäft in Freistadt eingebrochen waren – Alarm wurde ausgelöst. Das Quartett hatte es offenbar nur auf Pistolen, Revolver, halbautomatische Gewehre und Sportwaffen abgesehen.

Zitat Icon

Die Täter erbeuteten ausschließlich Schusswaffen, keine Munition oder sonstige Waffen. Auch Jagdgewehre blieben von ihnen unberührt.

Christian Schmidseder, LKA-Chefermittler

Bild: Schmidseder

Die Gangster verstauten ihre Beute in Taschen, die sie in den Kofferraum ihres aus einer Werkstätte in Vilsbiburg (Bayern) gestohlenen Porsches Macan warfen. Zu diesem Zeitpunkt traf aber bereits die erste Streife ein.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Fluchtauto gefunden
Großfahndung nach Einbruch in Waffengeschäft
17.08.2026

„Die Täter sind sofort mit Vollgas losgebraust, hatten nicht einmal Zeit, die linke hintere Türe zu schließen“, erklärt Schmidseder. Zwei der Männer dürften auf den umgeklappten Rücksitzen gelegen sein, konnten aber nicht verhindern, dass ein Großteil der Waffen aus dem Wagen fiel. „Wir haben etwa 80 Stück eingesammelt, der Rest ist später im Fluchtfahrzeug gefunden worden.“

In den Waffenstore in Freistadt brachen am Montag gegen 4.45 Uhr früh vier maskierte Männer ein.
In den Waffenstore in Freistadt brachen am Montag gegen 4.45 Uhr früh vier maskierte Männer ein.(Bild: FOTOKERSCHI.AT/Kerschbaummayr Werner, Krone KREATIV)

Der motorisch überlegene Porsche brauste der Polizeistreife zunächst davon. Doch im 20 Kilometer entfernten Bad Leonfelden dürften die Täter damit volley über einen Kreisverkehr gerattert sein. Die Folge: Alle Reifen waren platt, der Porsche musste am örtlichen Kino-Parkplatz zurückgelassen werden. „Die Männer flüchteten dann zu Fuß weiter, dürften sich später in Verstecken abholen lassen haben“, so Schmidseder. Insgesamt 210 Waffen wurden sichergestellt: „Ich denke, dass wir damit fast alle wieder haben.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
18.08.2026 13:57
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Freistadt
PorscheLKA
Männer
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
235.256 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
140.783 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
107.881 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
1038 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
923 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
922 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Mehr Oberösterreich
Absicht gestanden
Nach Kollision: Fahrer (24) wegen Mordes angeklagt
VOR CELTIC-HINSPIEL
Letzte Glasgow-Reise tat Kühbauer doppelt weh
Pleiten, Pech & Pannen
Freude der vier Gangster über ihre Beute war kurz
Die Tinte ist trocken
Zukunft von Kühbauer: Entscheidung ist gefallen!
3. Liga Nord:
6:0-Schützenfest! Leader Wallern überrollt Dietach
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf