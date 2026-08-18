Freude der vier Gangster über ihre Beute war kurz

Der motorisch überlegene Porsche brauste der Polizeistreife zunächst davon. Doch im 20 Kilometer entfernten Bad Leonfelden dürften die Täter damit volley über einen Kreisverkehr gerattert sein. Die Folge: Alle Reifen waren platt, der Porsche musste am örtlichen Kino-Parkplatz zurückgelassen werden. „Die Männer flüchteten dann zu Fuß weiter, dürften sich später in Verstecken abholen lassen haben“, so Schmidseder. Insgesamt 210 Waffen wurden sichergestellt: „Ich denke, dass wir damit fast alle wieder haben.“