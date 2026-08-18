Nach Kollision: Fahrer (24) wegen Mordes angeklagt

Unfalllenker bereits verurteilt

Ermittlungen ergaben, dass der 22-Jährige die Schuld am Unfall getragen hatte, wofür er im April 2025 bereits wegen fahrlässiger Tötung verurteilt wurde. Doch das Strafverfahren musste wieder aufgerollt werden. Denn der junge Lenker soll im Sommer 2025 im Zuge eines Aufnahmegesprächs an der Klinik für Psychiatrie erklärt haben, dass er mit seinem Pkw einen Suizidversuch unternehmen wollte. Dass dabei eine andere Person starb, sei ihm egal gewesen.