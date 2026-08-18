Bauern und Mautstraßen retten Winter auf Postalm

Die beiden Mautstraßengesellschaften Abtenau und Strobl sowie die Landwirte der Agrargemeinschaft Großlienbachalpe steigen ein und übernehmen den Skibetrieb. Linus Pilar bleibt auch künftig Geschäftsführer. „Die neuen Eigentümer werden mit Hochdruck auch am Beschneiungsthema arbeiten“, so Pilar. Kern der Anlagen bleiben vier Schlepplifte und das Förderband. Man will sich künftig noch mehr auf Familien ausrichten, ließen die Postalm-Vertreter am Dienstag wissen.