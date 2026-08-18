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Bauern und Mautstraßen retten Winter auf Postalm

Salzburg
18.08.2026 16:20
Skifahrer und Langläufer können sich ein weiteres Mal auf den Winterbetrieb hoch oben auf der ...
Skifahrer und Langläufer können sich ein weiteres Mal auf den Winterbetrieb hoch oben auf der Postalm freuen: Die Zukunft ist gesichert.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
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Von Salzburg-Krone

Der Winterbetrieb auf der Postalm geht weiter: Bauern und die beiden Mautgesellschaften steigen als Eigentümer ein. Sie wollen in Beschneiung investieren und künftig noch mehr auf Familien setzen. 

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Die Rettung in letzter Minute ist ein weiteres Mal gelungen. Auf der beliebten Postalm wird der Winterbetrieb doch nicht so bald Geschichte.

 Die beiden Mautstraßengesellschaften Abtenau und Strobl sowie die Landwirte der Agrargemeinschaft Großlienbachalpe steigen ein und übernehmen den Skibetrieb. Linus Pilar bleibt auch künftig Geschäftsführer. „Die neuen Eigentümer werden mit Hochdruck auch am Beschneiungsthema arbeiten“, so Pilar. Kern der Anlagen bleiben vier Schlepplifte und das Förderband. Man will sich künftig noch mehr auf Familien ausrichten, ließen die Postalm-Vertreter am Dienstag wissen.

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Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Künftig sind einige Investitionen zu tätigen. Neben der geplanten Beschneiung soll auch ein Speicherteich gebaut werden. Außerdem braucht es für den Winterbetrieb Anpassungen im Gelände.

Wichtiger Teil der Infrastruktur auf der Postalm ist die Langlauf-Infrastruktur. Entlang der weitläufigen Loipe gibt es Pläne wie etwa eine Verbesserung der Streckenführung oder die Erweiterung des Angebots für Einsteiger und Nachwuchssportler.

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