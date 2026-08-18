„Cobra“-Einsatz nach Angst-Anruf von junger Frau

Es war ein Angst-Anruf einer jungen Innviertlerin, der kurz nach 14 Uhr den Einsatz ins Rollen brachte. Sie würde von einem Bekannten – dem ehemaligen Lebensgefährten der Mutter – bedroht und sei auch von ihm eingesperrt worden, lautete die Alarmierung. Auch könne die Mutter nicht mehr aus dem Haus.