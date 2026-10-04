Steuert unser Land auf Neuwahlen zu?

Welche Chancen und Herausforderungen könnten Neuwahlen für Österreich Ihrer Meinung nach mit sich bringen? Wie beurteilen Sie die derzeitige Zusammenarbeit innerhalb der Bundesregierung – und welche Faktoren könnten über ihre weitere Zukunft entscheiden? Sollte die aktuelle Regierung bis zum regulären Ende der Gesetzgebungsperiode 2029 weiterarbeiten oder braucht Österreich vorzeitig einen neuen Nationalrat?