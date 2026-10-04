Immer wieder wird über den Zustand der österreichischen Bundesregierung diskutiert, angesichts schwieriger Verhandlungen, sinkender Umfragewerte und zunehmender Kritik an der Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS. Gleichzeitig betonen die Regierungsparteien, ihre Zusammenarbeit fortsetzen und im Herbst wichtige Reformen umsetzen zu wollen. Unsere Frage des Tages vom 4. Oktober lautet daher: „Steuert unser Land auf Neuwahlen zu?“
Welche Chancen und Herausforderungen könnten Neuwahlen für Österreich Ihrer Meinung nach mit sich bringen? Wie beurteilen Sie die derzeitige Zusammenarbeit innerhalb der Bundesregierung – und welche Faktoren könnten über ihre weitere Zukunft entscheiden? Sollte die aktuelle Regierung bis zum regulären Ende der Gesetzgebungsperiode 2029 weiterarbeiten oder braucht Österreich vorzeitig einen neuen Nationalrat?
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