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E-Scooter: Welche Gesetze braucht es?

Österreich
04.10.2026 13:30
Heutzutage gibt es in fast jeder Stadt und Ortschaft sogenannte E-Scooter.
Heutzutage gibt es in fast jeder Stadt und Ortschaft sogenannte E-Scooter.(Bild: Christof Birbaumer)
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E-Scooter gehören in Österreich mittlerweile zum Straßenbild. Gleichzeitig sorgen Unfälle, Alkohol am Lenker und die Frage nach strengeren Regeln immer wieder für Diskussionen. Die Zahlen zeigen, dass das Thema nicht nur gefühlt wichtiger wird: 2025 wurden in Österreich 2597 E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfällen verletzt, sechs weitere kamen ums Leben.

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Für viele stellt sich daher die Frage, ob die bisherigen Regeln noch ausreichen. Seit Mai 2026 gilt etwa eine Helmpflicht für E-Scooter-Fahrer unter 16 Jahren. Gleichzeitig gelten für E-Scooter weiterhin besondere Vorschriften bei Geschwindigkeit, Ausstattung und Verhalten im Straßenverkehr.

Braucht es strengere Regeln?
Besonders auffällig sind die aktuellen Unfallzahlen. Im ersten Halbjahr 2025 wurden bereits 1127 E-Scooter-Fahrer verletzt oder getötet – 31 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. 15 Prozent der verunglückten E-Scooter-Lenker waren dabei alkoholisiert, nur sieben Prozent trugen einen Radhelm. Auch bei Kindern stiegen die Zahlen deutlich an.

Oft werden E-Scooter einfach wahllos am Straßenrand zurückgelassen.
Oft werden E-Scooter einfach wahllos am Straßenrand zurückgelassen.(Bild: Christof Birbaumer)

Die zentrale Frage lautet daher: Welche Gesetze braucht es für E-Scooter in Österreich? Sollte es strengere Alkoholgrenzen, eine allgemeine Helmpflicht, mehr Kontrollen oder neue Regeln für Leih-Scooter geben? Oder reichen die bestehenden Vorschriften aus und es braucht vor allem mehr Aufklärung und Rücksicht im Straßenverkehr?

Wie sehen Sie das? Braucht Österreich strengere Regeln für E-Scooter oder sind die aktuellen Gesetze ausreichend? Sollte eine Helmpflicht für alle gelten? Wie sollte mit alkoholisierten Fahrer:innen oder besonders riskantem Verhalten umgegangen werden? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns!

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