E-Scooter: Welche Gesetze braucht es?

E-Scooter gehören in Österreich mittlerweile zum Straßenbild. Gleichzeitig sorgen Unfälle, Alkohol am Lenker und die Frage nach strengeren Regeln immer wieder für Diskussionen. Die Zahlen zeigen, dass das Thema nicht nur gefühlt wichtiger wird: 2025 wurden in Österreich 2597 E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfällen verletzt, sechs weitere kamen ums Leben.