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Kritik vom Ex-Chef

Strolz teilt gegen NEOS aus: „Ideale verraten!“

Innenpolitik
16.08.2026 18:43
NEOS-Gründer Matthias Strolz wollte eigentlich nur über sein neues Buch sprechen.
NEOS-Gründer Matthias Strolz wollte eigentlich nur über sein neues Buch sprechen.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Schon wieder Ärger mit einem pinken Parteigründer: Nach dem mittlerweile aus der Partei ausgeschlossenen Veit Dengler müssen sich die NEOS nun auch mit Kritik ihres Ex-Parteichefs Matthias Strolz herumschlagen. Auch wenn dieser – wie er der „Krone“ erklärt – eigentlich keine „Attacke“ reiten wollte.

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Eigentlich hat Matthias Strolz Beate Meinl-Reisinger, seiner Nachfolgerin an der Parteispitze der NEOS, versprochen „Ruhe zu geben“. Ausgerechnet kurz vor ihrem Auftritt am Montagabend bei den ORF-„Sommergesprächen“ sorgt er aber mit Sagern in einem „Kurier“-Interview für Unruhe. Angesprochen auf die Regierungsbeteiligung der NEOS, meinte das pinke Gründungsmitglied, dass die NEOS „sowohl in Wien als auch im Bund“ ihre Ideale „an manchen Ecken“ verraten hätten.

Wieder Zoff um Parteienförderung
Und Strolz weiter: Die Kommunikation der NEOS sei teils „ehrlos“ – zudem rechne er nicht damit, dass die Dreierkoalition bis 2029 durchregieren werde. Meinungen, die Strolz im Interview noch begründete. Er verstehe etwa nicht, wieso es keine relevante Kürzung der Parteienförderung gegeben habe, und beklagt, dass die Parteien „erst nach Protesten“ auf eine Inflationsanpassung verzichtet haben.

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Immer Ärger mit den Mitgründern
Damit legte er den Finger in eine frische Wunde. Wie berichtet, sorgten die Folgen eines internen Streits rund um die Förderung bei den NEOS im Juli für den Ausschluss des Mitgründers Veit Dengler. Strolz kündigte in zuletzt häufiger eine Rückkehr in die Politik an, trat vor bald zwei Jahren aber aus der Partei aus.

Für Meinl-Reisinger kommen die Sager ihres Ex-Chefs jetzt jedenfalls zur Unzeit – auch wenn Strolz das so nicht gewollt haben will. „Es war nicht mein Ziel, hier eine Attacke zu starten“, sagt er der „Krone“. Im Interview zu seinem neuen Buch wollte er sich der Tagespolitik nur nicht verwehren. 

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