Strolz teilt gegen NEOS aus: „Ideale verraten!“

Immer Ärger mit den Mitgründern

Damit legte er den Finger in eine frische Wunde. Wie berichtet, sorgten die Folgen eines internen Streits rund um die Förderung bei den NEOS im Juli für den Ausschluss des Mitgründers Veit Dengler. Strolz kündigte in zuletzt häufiger eine Rückkehr in die Politik an, trat vor bald zwei Jahren aber aus der Partei aus.