Das erwarten sich junge Landwirte von der Liebe

Am 7. Oktober wird auf der Wiener Kaiser Wiesen wieder der Jungbauernkalender präsentiert – und der hat es auch 2027 wieder in sich! Fesche Bäuerinnen und Bauern zeigen beim Shooting viel Haut und echte Muskelkraft. Aber wie erobert man eigentlich das Herz eines Jungbauern? Muss die große Liebe am Hof mitanpacken? Und welche Klischees über die Landwirtschaft stimmen tatsächlich? Wir haben direkt nachgefragt.
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