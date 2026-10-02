Wäre Marterbauer ein guter SPÖ-Chef?

Könnte er die zerstrittene Partei wieder einen oder wäre es ein Fehler, den Finanzminister aus der Regierungsarbeit zu holen? Wäre eine Frau wie Doris Bures die bessere Wahl, oder doch ein Quereinsteiger wie Gerhard Zeiler? Und braucht die SPÖ überhaupt einen Wechsel, oder sollte Babler einfach den Kurs nachjustieren?



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