Energieexperte: So muss sich Österreich wappnen

Stromverbrauch wird sich bis 2040 verdoppeln

Schitter geht davon aus, dass sich der Stromverbrauch in Österreich bis 2040 verdoppeln wird. „Das heißt, dass wir bis 2040 jene Strommenge zubauen müssen, die wir in den vergangenen 140 Jahren gebaut haben, als das erste Kraftwerk ans Netz ging. Und wir haben bis 2040 nur 15 Jahre“, wies Schitter auf die enorme Aufgabe, die vor Österreich liegt. Dennoch ist er zuversichtlich, die Energiewende zu schaffen - auch mithilfe der Windkraft und der Photovoltaik. Unter anderem, weil der technologische Fortschritt in den vergangenen Jahren zu einer Vervielfachung der Energieproduktion geführt habe. „Da geht schon etwas weiter. Aber wir müssen diesen Ausbau-Turbo aufrechterhalten“, gab Schitter die Marschrichtung vor.