Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Sommer der Flammen

Europa erlebt eine neue Dimension der Waldbrände

Klima
09.08.2026 21:00
Einsatzkräfte beim Kampf gegen einen Waldbrand im Juli nahe Navas del Rey, rund 55 Kilometer ...
Einsatzkräfte beim Kampf gegen einen Waldbrand im Juli nahe Navas del Rey, rund 55 Kilometer südwestlich von Madrid.(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von Gregor Brandl
Von Gregor Brandl

Europa brennt und erlebt den schlimmsten Waldbrand-Sommer aller Zeiten! Die Flammen züngeln bis Österreich. Und nach dem Feuer ist immer auch vor dem Feuer. Wir sprachen mit Helfern und Experten über die neuen Facetten des Infernos, was man dagegen tun kann und – mittels interaktiver Karte - wo bei uns Feuer-Hotspots und Gefahrenzonen liegen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie ein schwarzes Leichentuch breitet sich die Asche über das aus, was einmal blühende Landschaften waren. Nur hie und da ragt ein verkohltes Gerippe aus der dunklen Mondlandschaft auf. Einmal sind es die Überreste eines Eukalyptusbaumes, dessen einst massiver Stamm als Stumpf zurückbleibt. Dann die gespenstischen Rudimente eines Einfamilienhauses. Allein den Swimmingpool meint man noch zu erahnen. Auf einem Schutthaufen ist deutlich ein verkohlter Kadaver zu erkennen. Es muss wohl ein Rind gewesen sein, das auf der panischen Flucht von der Feuerwalze eingeholt worden ist.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Klima
09.08.2026 21:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
135.199 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
115.823 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Kärnten
Richter aus Zug geworfen: „Kein Anspruch auf Sitz“
104.952 mal gelesen
Krone Plus Logo
Frei oder nicht? Durch das flexible Reservierungssystem der ÖBB bleibt Unsicherheit, wo sich ...
Innenpolitik
Strittiger Kanzler-Sager: Aber wo er recht hat …
1346 mal kommentiert
Pro und Contra zum strittigen Kanzler-Sager
Steiermark
Präventivhaft für Gefährder, Heer soll abschieben
1311 mal kommentiert
Mario Kunasek ist seit gut eineinhalb Jahren Landeshauptmann der Steiermark. Von 2017 bis 2019 ...
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
1000 mal kommentiert
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Mehr Klima
Krone Plus Logo
Industrie unter Druck
Wo unsere Wirtschaft jetzt auf dem Trockenen sitzt
Kraftwerke leiden
Um zwei Drittel seichter: Donau geht die Kraft aus
„Krone“-Kommentar
Weil wir es nicht können, lassen wir’s bleiben?
„Klima-Zeitenwende“
Energieexperte: So muss sich Österreich wappnen
Krone Plus Logo
Sommer der Flammen
Europa erlebt eine neue Dimension der Waldbrände
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf