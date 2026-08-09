Europa erlebt eine neue Dimension der Waldbrände

Europa brennt und erlebt den schlimmsten Waldbrand-Sommer aller Zeiten! Die Flammen züngeln bis Österreich. Und nach dem Feuer ist immer auch vor dem Feuer. Wir sprachen mit Helfern und Experten über die neuen Facetten des Infernos, was man dagegen tun kann und – mittels interaktiver Karte - wo bei uns Feuer-Hotspots und Gefahrenzonen liegen.
Wie ein schwarzes Leichentuch breitet sich die Asche über das aus, was einmal blühende Landschaften waren. Nur hie und da ragt ein verkohltes Gerippe aus der dunklen Mondlandschaft auf. Einmal sind es die Überreste eines Eukalyptusbaumes, dessen einst massiver Stamm als Stumpf zurückbleibt. Dann die gespenstischen Rudimente eines Einfamilienhauses. Allein den Swimmingpool meint man noch zu erahnen. Auf einem Schutthaufen ist deutlich ein verkohlter Kadaver zu erkennen. Es muss wohl ein Rind gewesen sein, das auf der panischen Flucht von der Feuerwalze eingeholt worden ist.
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