Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt

Rettung forderte Tote und Verletzte

Laut iranischen Angaben wurden bei den Angriffen in dem Gebiet, in dem sich das vermisste Besatzungsmitglied aufgehalten hatte, drei Menschen getötet. Um den abgestürzten Amerikaner war auch eine Propagandaschlacht ausgebrochen. Die USA hätten die Hoffnung aufgegeben, den Soldaten retten zu können, hatte die iranische Nachrichtenagentur Tasnim zuvor noch gemeldet.



Die Rettungsmission war ein Wettlauf gegen die Zeit: