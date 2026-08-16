Das sind die Optionen der USA im Wirtschaftskrieg

Neue Zollbefugnisse?

Trump hat zuletzt wiederholt mit Zöllen auf Waren aus Ländern gedroht, die Geschäfte mit dem Iran machen. Der Oberste Gerichtshof der USA erklärte die rechtliche Grundlage für solche Zölle jedoch für ungültig. In der vergangenen Woche verabschiedete der Senat neue Iran-Sanktionen, die Trump auch neue Zollbefugnisse einräumen würden. Die endgültige Abstimmung im Repräsentantenhaus gilt aufgrund von Kritik der Demokratischen Partei und einiger Republikanerinnen und Republikaner aber als Hürde.