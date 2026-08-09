Netanyahu lehnt Trumps Gaza-Friedensplan ab

Keine der Kriegsparteien will ersten Schritt machen

Israel hat jedoch seit der Vereinbarung des Waffenstillstands im Oktober weiterhin Angriffe im Gazastreifen geflogen. Trump hatte erklärt, die Hamas habe einer Entwaffnung zugestimmt. Allerdings wird aufseiten der Palästinenser betont, dass sich dafür Israel aus dem Gazastreifen zurückziehen sollte. Keine der beiden Kriegsparteien will den ersten Schritt machen.