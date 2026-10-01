Die Gesundheitsversorgung von morgen schon heute

Der Grundstein für die Gesundheitsversorgung von morgen wurde Donnerstag am Areal des AKH gelegt, nämlich mit der Eröffnung zweier Top-Forschungszentren.
Am MedUni Campus AKH der Medizinischen Universität Wien wurde am Donnerstag ein Meilenstein gefeiert, der die Gesundheitsversorgung in Österreich positiv beeinflussen wird. Die Eröffnung des Center for Translational Medicine (CTM) sowie des Eric Kandel Instituts – Center for Precision Medicine (Anm.: Präzisionsmedizin).
„Es ist ein ganz besonderer Tag für die MedUni, die Stadt, aber auch die Medizin im ganzen Land“, so Rektor Markus Müller. In den beiden Forschungszentren werde bildlich gesprochen die Stecknadel im Heuhaufen gesucht, um den Schalter zu finden, Krankheiten zu diagnostizieren und zu therapieren. Die direkte Anbindung der beiden Gebäude via Brücke an den Baukörper des AKH ermöglicht nicht nur architektonisch eine unmittelbare Verbindung von innovativer Forschung und täglicher Patientenversorgung.
Modernes Zentrum für 200 Top-Forscher
Künftig werden im CTM auf einer Nutzfläche von 14.000 Quadratmetern nach dem Prinzip „vom Labor zum Krankenbett und zurück ins Labor“ Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung rasch für Patienten nutzbar gemacht. Im Eric Kandel Institut arbeiten auf weiteren 6100 Quadratmetern rund 200 Forscher an neuen Präventions-, Diagnose- und Therapiemethoden.
Wenn Spitzenforschung und Patientenversorgung Tür an Tür arbeiten, kommen neue Therapien schneller dort an, wo sie gebraucht werden, beim Patienten.
Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)
Bild: Eva Manhart
Bildung als Säule der Gesellschaft
Wie wichtig das ist, hielt auch Dr. Eva Dichand, Vorsitzende des Universitätsrates der MedUni, fest: „Ich möchte die Politiker erinnern, dass die Säulen der Gesellschaft Bildung und Gesundheitsvorsorge sind. Leider ist Bildung nicht das Hauptthema der Regierung.“ Sie verwies auf die im Raum stehenden Kürzungen im Universitätsbereich, die in wenigen Tagen beschlossen werden sollen, und regte in ihrer Rede die Verantwortlichen sowie die anwesende Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) an, noch einmal darüber nachzudenken. Weiters dankte Dichand dem ehemaligen Bürgermeister Michael Häupl, der sich als starker Unterstützer des neuen Forschungszentrums für dessen Bau einsetzte, als auch Nachfolger Michael Ludwig (beide SPÖ).
Und sie betonte: „Politiker kommen und gehen. Aber dieses Zentrum wird zum Mittelpunkt von Forschern vieler Generationen werden.“ Für ihre Rede erhielt Dichand Standing Ovations.
210 Millionen Euro wurden investiert
Das Center für Precision Medicine wurde nach Nobelpreisträger und Neurowissenschafter Eric Kandel benannt. Der größte Hörsaal erhielt den Namen vom Vater der modernen Kardiologie, Eugene Braunwald. Beide wurden 1929 in Wien geboren, mussten nach dem Anschluss an Nazi-Deutschland in die USA fliehen. 210 Millionen Euro wurden von EU, Stadt, Bund und Uni investiert.
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