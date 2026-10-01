Die Gesundheitsversorgung von morgen schon heute

Bildung als Säule der Gesellschaft

Wie wichtig das ist, hielt auch Dr. Eva Dichand, Vorsitzende des Universitätsrates der MedUni, fest: „Ich möchte die Politiker erinnern, dass die Säulen der Gesellschaft Bildung und Gesundheitsvorsorge sind. Leider ist Bildung nicht das Hauptthema der Regierung.“ Sie verwies auf die im Raum stehenden Kürzungen im Universitätsbereich, die in wenigen Tagen beschlossen werden sollen, und regte in ihrer Rede die Verantwortlichen sowie die anwesende Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) an, noch einmal darüber nachzudenken. Weiters dankte Dichand dem ehemaligen Bürgermeister Michael Häupl, der sich als starker Unterstützer des neuen Forschungszentrums für dessen Bau einsetzte, als auch Nachfolger Michael Ludwig (beide SPÖ).