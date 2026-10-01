Amerikanischer „Chirurg“ prellte Hotelrechnungen

Betrüger gesteht: „Es war Gier“

Noch bevor er gefragt wird, platzt es aus dem US-Amerikaner heraus: „Ich möchte ein Geständnis ablegen.“ 2022 hätte er ein Jobangebot von einer großen Firma in den USA bekommen, die sich auf Künstliche Intelligenz spezialisiert habe. Versprochen wurden ihm Unsummen an Geld. Für welche Tätigkeit bleibt im Prozess offen. Der 44-Jährige gibt zu: „Es war eine gewisse Gier dabei, dass ich für diese aufregende Firma arbeiten kann.“ Zu der Network-Marketing-Firma will er aber nichts Näheres sagen ...