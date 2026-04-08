Säure statt Süßes: Ostercoups der Säure-Einbrecher

Zwei Tatorte liegen sehr nah beieinander

Auch zu Ostern legten die Kriminellen einigen Wienern ein besonders bitteres Ei ins Osternest. Konkret meldeten sich bisher die Mieter/Eigentümer von zwei Wohnungen in Meidling bei der Polizei. Auch ihre Türen hätten sie aufgeätzt vorgefunden, als sie aus dem Osterwochenende zurückgekehrt waren. Laut „Krone“-Infos liegen die beiden Tatorte in der Aichholzgasse und in der Rotenmühlgasse – und demnach sehr nah beieinander. Man geht davon aus, dass noch mehr Wohnungen dazukommen werden.