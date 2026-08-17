Kanzler als Joker im Streit um die Hitze-Hilfen

Nach dem wochenlangen Ringen soll es jetzt „schnell“ gehen: Bis Mittwoch peilt die Koalition eine Einigung bei den Dürre-Hilfen an – und zwar als Gesamtpaket. Dieses könnte zinsfreie Kredite, Stundungen der bäuerlichen Sozialversicherungsbeiträge und vielleicht noch ein paar Cents aus Brüssel umfassen.