Unfallserie am Sonntag forderte Rettungskräfte

Für einige Menschen in Oberösterreich endete der Sonntag im Krankenhaus. Vor allem in den Bezirken Braunau und Gmunden kam es zu zahlreichen Unfällen. Bei einem Trail-Trainingskurs wurde ein 65-jähriger Wiener schwer verletzt.
Am Sonntagvormittag kam es in einem Trialgarten im Bezirk Gmunden zu dem schweren Unfall. Ein 65-Jähriger aus Wien absolvierte mit seinem Trialbike einen Trainingskurs, wobei der Mann in einer Linkskurve in die dort befindliche Wiese stürzte und sich dabei schwer verletzte. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 65-Jährige in das Salzkammergutklinikum Gmunden eingeliefert.
Motorradfahrer verletzt
Eine 61-jährige südafrikanische Staatsangehörige aus dem Bezirk Braunau lenkte gegen 10 Uhr ihr Auto vom Güterweg Hiltenwiesen kommend Richtung Mattseer Landesstraße. Zur selben Zeit fuhr ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Braunau mit seinem Motorrad auf der L505 von Palting kommend Richtung Mattsee. Die 61-Jährige wollte die Mattseer Landesstraße queren, als es zur Kollision mit dem Motorradlenker kam. Der 68-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.
E-Moped gegen E-Rad
In Altheim fuhr ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Ried gegen 15 Uhr mit seinem Elektromoped. Er kollidierte mit einem 61-Jährigen aus dem Bezirk Braunau, der mit seinem E-Bike unterwegs war. Nach der Erstversorgung wurden die beiden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Braunau eingeliefert.
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