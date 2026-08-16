Unfallserie am Sonntag forderte Rettungskräfte

Motorradfahrer verletzt

Eine 61-jährige südafrikanische Staatsangehörige aus dem Bezirk Braunau lenkte gegen 10 Uhr ihr Auto vom Güterweg Hiltenwiesen kommend Richtung Mattseer Landesstraße. Zur selben Zeit fuhr ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Braunau mit seinem Motorrad auf der L505 von Palting kommend Richtung Mattsee. Die 61-Jährige wollte die Mattseer Landesstraße queren, als es zur Kollision mit dem Motorradlenker kam. Der 68-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.