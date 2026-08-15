Rudolf Leitner-Gründberg: Suche nach dem Menschen

Die starke Ausdruckskraft des Lebens

Er entwickelt sein Werk aus der Verbindung von Malerei, Symbolik und philosophischen Fragen. Motive wie Krone, König und Königin verwendet er als Sinnbilder für Würde, Identität, Vergänglichkeit und die menschliche Existenz. Diese Themen formuliert er seit Jahrzehnten in zahlreichen Bildserien und Großprojekten, er erreicht dabei ästhetische Dichte und existenzielle Tiefe. Zugleich formuliert er die vibrierende Ausdruckskraft des Lebens an sich in den Bildwerken. Erinnerung, Historie und Gegenwart verschwimmen. Ebenso wie Figurales, Impressionistisches und Informel.