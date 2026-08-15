Stichflamme versengte Frau: Zeugen löschten Feuer

Schwere Verbrennungen dürfte eine junge Kroatin aus Linz bei Gastro-Arbeiten in Alkoven erlitten haben. Sie wurde von einer Stichflamme versengt. Augenzeugen erstickten die Flammen. Das Brandopfer wurde mit dem Hubschrauber ins AKH Wien geflogen.
Eine 24-jährige Kroatin aus Linz war am Samstag gegen 14,25 Uhr in Alkoven mit Gastro-Arbeiten beschäftigt. Dabei wollte sie die beiden Brenner der Warmhaltebehälter mit Brennpaste nachfüllen. Aufgrund der Sonneneinstrahlung dürfte die Arbeiterin übersehen haben, dass in einem der beiden Brenner noch etwas Feuer war.
Feuer griff sofort auf die Frau über
Als sie die Paste nachfüllen wollte, kam es dadurch zu einer Stichflamme, welche sofort auf die 24-Jährige übergegriffen hat. Augenzeugen konnten die Flammen ersticken und setzten sofort die Rettungskette in Gang. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das AKH nach Wien geflogen.
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