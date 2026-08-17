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4 Erwachsene, 8 Kinder

Großfamilie in Mini-Wohnung: Nachbarn packen aus

Wien
17.08.2026 05:00
Die Idylle täuscht. Vor allem der Familienvater ist gegenüber Kritik an seiner Lebensweise nicht ...
Die Idylle täuscht. Vor allem der Familienvater ist gegenüber Kritik an seiner Lebensweise nicht sehr aufgeschlossen.(Bild: Krone KREATIV/Martin Jöchl, zVg, Krone KREATIV)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Vier Erwachsene, acht Kinder: Anrainer in einer Gemeindebausiedlung in Wien-Hietzing leiden unter der Großfamilie und klagen über Müll, Lärm und Angst. „Krone“ hat mit Nachbarn besprochen. 

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Mehrmals hat die „Krone“ in den vergangenen Tagen mit Betroffenen aus der Camillianergasse gesprochen. Ihr Bild von den Zuständen in der kleinen Gemeindebausiedlung ist eindeutig: Der Alltag dort sei für die Nachbarschaft kaum noch auszuhalten.

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