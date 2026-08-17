Schützenhilfe aus Wirtschaft für VP-Reformpläne

Die kürzlich vorgestellten Pläne der beiden VP-Regierungsmitglieder Martin Gruber und Sebastian Schuschnig, den wuchernden „Einspruchstourismus“ in Kärnten einen Riegel vorzuschieben, finden nicht überall das gleiche Gehör. Für Grüne und Umweltorganisationen sei der Plan der beiden schwarzen Politiker ein Todesstoß für den Naturschutz. Zudem sei ein Teil der Forderungen bereits gesetzlich verankert.