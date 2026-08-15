Plötzlich schlug beim Dinner ein „Meteorit“ ein

„Wer anderen eine Grube gräbt …“ – Andreas Achleitner musste bei seiner Begrüßung gar nicht lange warten, bis die ersten Gäste schmunzelten. Denn an diesem Abend war die Grube keine Falle, sondern der vielleicht ungewöhnlichste Platz für ein Abendessen: Mitten im Feld seines Biohofs in Pupping war eine lange Tafel direkt aus dem Boden gestochen worden. Die Gäste saßen auf Erdniveau, umgeben von jenem Grün, aus dem vieles kam, was wenig später auf ihren Tellern landete.